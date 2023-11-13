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        Eskişehir´de 2 milyon liralık dolandırıcılık şüphelileri adliyede

        ESKİŞEHİRmerkezli 3 ilde, kredi kullanamayan ya da kredi limitini artırmak isteyenlere yardımcı olacaklarına ilişkin sosyal medyada ilanlar vererek 2 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3'ü kadın, 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 10:38 Güncelleme: 13.11.2023 - 10:40
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        Eskişehir´de 2 milyon liralık dolandırıcılık şüphelileri adliyede
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        ESKİŞEHİRmerkezli 3 ilde, kredi kullanamayan ya da kredi limitini artırmak isteyenlere yardımcı olacaklarına ilişkin sosyal medyada ilanlar vererek 2 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3'ü kadın, 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan incelemede şüphelilerin sosyal medya sitelerinde kredi kullanamayan ya da kredi limitini artırmak isteyenlere yardımcı olacaklarına ilişkin ilanlar verdiğini belirledi. Bir süre takip edilen şüpheliler Ş. F. G. K.,  G.K., N.Y., D.Ö., H.C., M.Y., F.T., E.K. ve S.Ş. Eskişehir, Bolu ve Zonguldak´ta eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait 10 farklı adreste yapılan aramalarda 19 cep telefonu, 62 banka kartı, 2 tablet, 2 bilgisayar, 41 bin lira para ve çok sayıda evrak ele geçirildi. Şüphelilerin sosyal medya üzerinden iletişim kurdukları kişileri, 2 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi.

        Eskişehir´e getirilerek ifadeleri alınan 8 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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