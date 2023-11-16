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        18 aracın lastiklerini kesen şüpheli: Sarhoştum, hatırlamıyorum

        ESKİŞEHİR'depark halindeki 18 aracın lastiklerini bıçakla kesip, kaçan Celalettin A., yakalandı. Şüpheli, ifadesinde, sarhoş olduğunu ve olayı hatırlamadığını öne sürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 12:48 Güncelleme: 16.11.2023 - 12:50
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        18 aracın lastiklerini kesen şüpheli: Sarhoştum, hatırlamıyorum
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        ESKİŞEHİR'depark halindeki 18 aracın lastiklerini bıçakla kesip, kaçan Celalettin A., yakalandı. Şüpheli, ifadesinde, sarhoş olduğunu ve olayı hatırlamadığını öne sürdü.

        Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Gümüşdere Sokak'ta park halinde olan 18 aracın lastikleri, 13 Kasım gecesi kesildi. Sabah işe gitmek için evden çıkan araç sahipleri, lastiklerinin kesildiğini görünce polise haber verdi. Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, araç lastiklerini bıçakla kesen şüphelinin Celalettin A. olduğunu tespit etti. Evinde gözaltına alınan Celalettin A., gece yarısı alkol alıp, sarhoş olduğunu ve araç lastikleri kestiğini hatırlamadığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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