Evinde ölü bulundu

Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Konaklar Sokak’ta yalnız yaşayan Yakup Öncüler’den haber alamayan yakınları polise başvurdu. Kapıyı çilingire açtırıp eve giren polis ekipleri, Öncüler’i ölü buldu. Yapılan incelemede Öncüler’in yaklaşık 1 hafta önce hayatını kaybettiği belirlendi. Yakup Öncüler’in cenazesi polis ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Öncüler’in ölümünün şüpheli görülmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

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