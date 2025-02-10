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        Evinde ölü bulundu

        ESKİŞEHİR'de yakınlarının yaklaşık 1 haftadır haber alamadığı Yakup Öncüler (67), polis tarafından evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 16:55 Güncelleme: 10.02.2025 - 17:00
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        Evinde ölü bulundu
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        ESKİŞEHİR’de yakınlarının yaklaşık 1 haftadır haber alamadığı Yakup Öncüler (67), polis tarafından evinde ölü bulundu. Öncüler’in ölümünün şüpheli görülmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

        Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Konaklar Sokak’ta yalnız yaşayan Yakup Öncüler’den haber alamayan yakınları polise başvurdu. Kapıyı çilingire açtırıp eve giren polis ekipleri, Öncüler’i ölü buldu. Yapılan incelemede Öncüler’in yaklaşık 1 hafta önce hayatını kaybettiği belirlendi. Yakup Öncüler’in cenazesi polis ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Öncüler’in ölümünün şüpheli görülmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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