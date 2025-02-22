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        Eskişehirspor'un ilk tribün lideri 'Amigo Orhan' hayatını kaybetti

        ESKİŞEHİRSPOR'un ilk tribün lideri 'Amigo Orhan' lakaplı Orhan Erpek (87), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 13:37 Güncelleme: 22.02.2025 - 13:40
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        Eskişehirspor'un ilk tribün lideri 'Amigo Orhan' hayatını kaybetti
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        ESKİŞEHİRSPOR’un ilk tribün lideri ‘Amigo Orhan’ lakaplı Orhan Erpek (87), hayatını kaybetti.

        Amigo Orhan lakabıyla tanınan Eskişehirspor’un ilk amigosu Orhan Erpek’in 10 gün önce beynine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirdi. Hastaneye kaldırılan Erpek, 10 gün kadar yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Evde tedavisi süren Erpek, bugün hayatını kaybetti. Eskişehirspor Kulübü, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, Erpek’in hayatını kaybettiğini duyurdu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Kulüp tarihimizin en değerli ve efsane isimlerinden, Türk futbolunun ilk amigosu, Amigo Orhan’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Orhan Erpek’e Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, merhumun sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz” dedi.

        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlücü’de dün Eskişehirspor Kulübü Başkanı Ulaş Entok ile birlikte Orhan Erpek’i evinde ziyaret ettiği fotoğrafı paylaşarak baş sağlığı mesajı yayınladı. Ünlüce mesajında, “Çok ama çok üzgünüm. Dün elini tutarak geçmiş olsun dileklerimizi ilettiğimiz, Eskişehirspor tribünlerinin orkestra şefi Amigo Orhan’ı, değerli büyüğümüz Orhan Erpek’i kaybettiğimiz haberini aldık. Merhuma Allah’tan rahmet, eşi başta olmak üzere değerli ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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