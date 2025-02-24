Otomobiliyle park halindeki araçlara çarptı; alkol muayenesi yaptırmamak için direndi

ESKİŞEHİR'de kullandığı otomobille park halindeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsü Tuncay K., alkol muayenesi yaptırmamak için uzun süre polis ekibine direndi. 2.50 promil alkollü olduğu tespit edilen Tuncay K.’ye 9 bin 267 lira ceza kesilip, ehliyetine de el konuldu.

Odunpazarı ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi’nde Tuncay K.’nin kontrolünü yitirdiği 03 ACG 443 otomobil, park halindeki araçlara ve elektrik panosuna çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, kazanın etkisiyle sıkışan kapıyı açarak, sürücü Tuncay K.’yi otomobilinden çıkardı. Alkol testi yaptırmak istemeyen Tuncay K., polis ekiplerine alkolmetreye üflememek için dakikalarca direndi. Aracı dayısının kullandığını iddia eden Tuncay K.’nin uzun uğraşların ardından yapılan muayenesinde 2.50 promil alkollü olduğu belirlendi.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Polis aracının ön koltuğuna binmeye çalışan Tuncay K., daha sonra işlemleri için polis merkezine götürüldü. Tuncay K.’ye alkollü araç kullanmak suçundan 9 bin 267 lira para cezası uygulanırken, ehliyetine de el konuldu.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.