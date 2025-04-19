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        Eskişehir merkezli dolandırıcılık operasyonununda 20 tutuklama

        ESKİŞEHİRmerkezli 24 ilde kurdukları sahte çağrı merkezi üzerinden çeşitli dijital yayın platformlarına ait üyeliklerin yenileneceğini belirterek 144 kişiyi yaklaşık 3,5 milyon lira dolandıran 71 şüpheliden 20'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 15:30 Güncelleme: 19.04.2025 - 15:35
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        Eskişehir merkezli dolandırıcılık operasyonununda 20 tutuklama
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        ESKİŞEHİRmerkezli 24 ilde kurdukları sahte çağrı merkezi üzerinden çeşitli dijital yayın platformlarına ait üyeliklerin yenileneceğini belirterek 144 kişiyi yaklaşık 3,5 milyon lira dolandıran 71 şüpheliden 20'si tutuklandı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, kurdukları sahte çağrı merkezleri üzerinden 0850 ve 0312'li numaralardan aradıkları kişileri çeşitli dijital yayın platformlarına ait üyeliklerin yenileneceğini, iptal edileceğini ya da iptal sürecinde vergi iadesi yapılacağını beyan ederek, dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine soruşturma başlattı. Şüphelilerin, mağdurların ödeme yapmadıkları takdirde haklarında yasal işlem başlatılacağı yönünde baskı kurarak, şahsi kullanımlarındaki şirket hesaplarına para gönderilmesini sağladıkları belirlendi. Şüphelilerin ayrıca 144 kişiyi yaklaşık 3,5 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

        3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Eskişehir'in yanı sıra Ankara, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Antalya, Denizli, Hatay, Mersin, Adana, Konya, Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Giresun, Ordu, Samsun, Kayseri, Balıkesir, Nevşehir ve Kütahya'da eş zamanlı baskınlar düzenledi. Şüphelilerin evlerine yapılan baskınlarda 54'ü kadın 71 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen diğer şüphelilerden 30'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 15'i hakkında ev hapsi kararı verildi, 20'si tutuklandı. Operasyon kapsamındaki 3 şüphelinin de arandığı belirtildi. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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