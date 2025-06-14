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        Banka şubesine tüfekle giren şüpheli adliyede

        ESKİŞEHİR'debir banka şubesine elinde tüfekle girip, kredi isteyen Selim T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 13:04 Güncelleme: 14.06.2025 - 13:04
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        Banka şubesine tüfekle giren şüpheli adliyede
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        ESKİŞEHİR'debir banka şubesine elinde tüfekle girip, kredi isteyen Selim T. (56), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Tepebaşı ilçesi İsmet İnönü-2 Caddesi üzerindeki bir banka şubesine, dün 41 UE 595 plakalı otomobille gelen Selim T., araçtan aldığı tüfekle içeri girdi. İddiaya göre; çok borcu olduğunu söyleyerek kredi isteyen Selim T., olumsuz yanıt alması üzerine elindeki tüfeği gösterdi. Banka da büyük panik yaşanırken, banka görevlilerinin sakinleştirdiği Selim T., ihbarla gelen polis ekiplerince yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Selim T., işlemleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürüldü. Selim T.'nin ifadesinde, "Çok borcum vardı, ödeyemedim. Ben de böyle bir yol denedim" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Selim T., adliyeye sevk edilerek savcılık sorgusuna alındı. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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