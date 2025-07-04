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        Eskişehir'de masaj salonlarına fuhuş operasyonu; 18'i kadın, 19 gözaltı

        ESKİŞEHİR'de masaj salonlarına yönelik yapılan operasyonda fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini suçlarından 18'i kadın 19 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 12:11 Güncelleme: 04.07.2025 - 12:15
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        Eskişehir'de masaj salonlarına fuhuş operasyonu; 18'i kadın, 19 gözaltı
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        ESKİŞEHİR'de masaj salonlarına yönelik yapılan operasyonda fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini suçlarından 18'i kadın 19 şüpheli, gözaltına alındı.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, masaj salonlarında fuhuş yapıldığı bilgisi sonrası harekete geçti. Savcılık talimatıyla bir süre izlenen 4 masaj salonu ve 4 eve yapılan baskınlarda; 18'i kadın 19 şüpheli yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer teminiyle suçlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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