Eskişehir'de kaybolan kişi bulundu

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde kaybolan bir kişi jandarma ekiplerince bulundu.

Çardaközü Mahallesi'nde yaşayan V.T'den (40) haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Kayıp kişi evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta çalılıkların içerisinde uyurken bulunarak ailesine teslim edildi.



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