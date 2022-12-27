Mahmudiye’de Tarım Kredi Kooperatifi Mini Market açıldı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde Tarım Kredi Kooperatifi Mini Market hizmete girdi.



Açılış programına, Tarım Kredi Kooperatifi Eskişehir Bölge Yöneticisi Ferhat Şentürk, İlçe Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Zafer Sadıç, AK Parti Mahmudiye İlçe Başkanı Murat Uçarer ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.



Uçarer, yaptığı açıklamada, marketin ilçede hizmet vermeye başlamasından duydukları memnuniyeti ifade ederek, "Devletimiz, milletimizin yanında olmaya devam ediyor ve Tarım Kredi Kooperatifi şubeleri bu doğrultuda vatandaşlarımızın imdadına yetişiyor. Bu marketler çiftçilerimiz için de çok önemli. Çünkü buradan yaptığımız her alışveriş ülkemiz tarımına ve çiftçisine destek oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

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