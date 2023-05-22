AK Parti'li Gürcan, Alpu ilçesinde yağmur duasına katıldı

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ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti'den Eskişehir Milletvekili seçilen Ayşen Gürcan, Eskişehir'in Alpu ilçesinde yağmur duası etkinliğine katıldı.



AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ayşen Gürcan ilçeye bağlı Özdenk Mahallesi'ni ziyaret edip, bölge halkıyla yağmur duasına katıldı.



Vatandaşların ilgi gösterdiği Gürcan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, 28 Mayıs sonrası için "Güçlü başkan güçlü meclis" vurgusu yaptı.

Yöne halkının taleplerini dinleyen Gürcan, Osmaniye Mahallesi'ni de ziyaret etti.



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