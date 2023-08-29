Eskişehirli işletmeci "çikolatalı çi börek" üretiyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'nde 3 yıldır işletmecilik yapan Öznur Özden, çikolotalı çi börek üretiyor.

43 yaşındaki Özden, 6 ay önce menüsünde yeni bir tatlıya yer vermeye karar verdi. Bunun üzerine personeliyle lezzet arayışına giren Özden, birkaç aylık deneme sürecinin ardından kakao, muz, böğürtlen, pudra şekeri ile çeşitli sosları kullanarak "çikolatalı çi börek" yaptı.

Eskişehir'in tescilli lezzetine yeni bir yorum getiren Özden, müşterilerinden ilgi gören çikolatalı çi böreğin yanına farklı tatlar da eklemeyi hedefliyor.

Öznur Özden, yaptığı açıklamada, menülerinde önceden tatlı olarak Sivrihisar baklavasının bulunduğunu söyledi.

Bu şerbetli tatlının müşterilerine ağır gelmesi üzerine yeni tatlı arayışına girdiklerini anlatan Özden, şöyle konuştu:

"Biz de 'Ne yapabiliriz?' diye düşündük ve kendi aramızda birçok deneme yaptık. Sonunda da çikolatalı çi börekte karar kıldık. Sevdiğimiz tatları birleştirdik. Çikolatalı çi böreğin hamuru normal çi börek hamurundan farklı. Kakaolu, siyah bir hamur hazırlıyoruz. Pişirilmeye müsait olduğu için muz da kullanıyoruz. Piştikten sonra ise taze meyvelerin yanı sıra beyaz çikolata ve böğürtlen sosuyla üzerine süslemeler yapıyoruz. Tadı waffle gibi fakat daha hafif. İnsanlar öncesinde ön yargıyla yaklaştılar. 'Çi böreği mahvetmişsiniz' dediler fakat denedikten sonra çok beğendiler."

Afyonkarahisar'dan Eskişehir'i gezmeye geldiklerini ifade eden 40 yaşındaki Şükrü Koç, ilk defa çi börek yediklerini anlatarak, "Hem normal hem de çikolatalı olarak nefis. Harika bir tadı vardı. Eşim tatlı sevmemesine rağmen çok beğendi. Tadı hafif olduğu için 5 porsiyon bile yiyebiliriz." dedi.

37 yaşındaki Derya Koç ise çikolatalı çi böreği gördüğünde şaşırdığını belirterek, "Fotoğrafını görünce, 'Çikolatalı çi börek mi olur?' diye düşündüm ancak tatlı sevmememe rağmen tadını çok beğendim. İnsanı yormayan bir tadı var." diye konuştu.

Koç çiftinin kızları 10 yaşındaki Feyzan da çikolatalı çi börekten memnun kaldığını dile getirdi.