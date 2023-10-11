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        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 2023-2024 Akademik Yıl Açılış Töreni yapıldı

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ), "2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 15:50 Güncelleme: 11.10.2023 - 15:50
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        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 2023-2024 Akademik Yıl Açılış Töreni yapıldı
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        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ), "2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni" gerçekleştirildi.

        ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programda yaptığı konuşmada, üniversite olarak yarım asrı aşkın bilimsel birikim ve akademik geçmişe sahip olduklarını söyledi.

        Türkiye'nin köklü yükseköğretim kurumları arasında yer aldıklarını anlatan Çolak, şöyle devam etti:

        "ESOGÜ, alanında uzman akademik kadroları, idari personeli ve yetişmiş mezunlarıyla şehrine ve ülkesine değer katan bir üniversitedir. ESOGÜ, 13 fakülte, bir yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu, 4 enstitü, 40 uygulama ve araştırma merkezi ile 8 yerleşkede hizmet veren, nitelikli eğitim öğretim programlarına sahip olup, bilimsel çıktılarıyla araştırma üniversitesi olma yolunda ilerlemektedir. Araştırma, teknoloji geliştirme ve eğitim öğretim hizmetleriyle üniversitemiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef koyduğu muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için en büyük katkıyı veren üniversitelerden biri olma gayretindedir."

        Rektör Çolak, gençlerin yanında olduklarını, onlara yol gösterdiklerini dile getirdi.

        Üniversiteye yeni kaydolan öğrencilere seslenen Çolak, şu ifadeleri kullandı:

        "Üniversite eğitiminiz boyunca edindikleriniz, hayat boyu yolunuzu aydınlatacak, zor durumda kaldığınızda yol göstericiniz olacaktır. Seçkin akademik kadrosu, ulusal ve uluslararası kurumlarca akredite edilen, koşullara göre sürekli güncellenen akademik programları ve kültürüyle üniversitemiz, sizleri 21'inci yüzyıla hazırlayacak, bulunduğunuz ortamlarda öne çıkmanızı sağlayacaktır. Üniversitemiz, eğitim öğretimde mükemmeliyet hedefiyle ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilmeyi, bilimsel çalışmaların sonuçlarını toplumun talepleri doğrultusunda faydaya ve ekonomik ürüne dönüştürmeyi görev edinmiştir."

        Programda açılış dersi, Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nabi Avcı tarafından "Türkiye'de ve Dünyada Üniversitelerin Yarını" konusunda verildi.

        Törene, Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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