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        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na "Uzlaştırma Ödülü" verildi

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığı'nın yaptığı değerlendirme sonucu "Uzlaştırma Ödülü" aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 12:22 Güncelleme: 26.10.2023 - 12:33
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        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na "Uzlaştırma Ödülü" verildi
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        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığı'nın yaptığı değerlendirme sonucu "Uzlaştırma Ödülü" aldı.

        Başsavcılıktan yapılan açıklamada, başsavcılığın alternatif çözüm yollarından biri olan uzlaştırma uygulamalarını etkin bir şekilde kullandığı belirtildi.

        Açıklamada, 24 Ekim'de Ankara'da düzenlenen ödül töreninde "Uzlaştırma Ödülü"nü alan başsavcılığın ödülünün, Eskişehir'e Başsavcı Ali Yeldan tarafından getirildiği kaydedildi.

        Yeldan'ın Uzlaştırma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet savcıları ve yargı çalışanları ile Eskişehir Adliyesi Yunus Emre Konferans Salonu'nda bir araya geldiği ve ödülü Uzlaştırma Bürosu'na takdim ettiği kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeldan, alternatif çözüm yollarının başında gelen ve onarıcı adalet kavramını, tarafların karşılıklı rızaları ve katkısı ile ortaya koyan, dava ve ihtilafların hızla çözümünü sağlayan uzlaştırma uygulamaları ile ilgili Adalet Bakanlığı'nın yaptığı değerlendirme sonucu Cumhuriyet başsavcılıklarının ödüle layık görüldüğünü belirtti.

        Yeldan, "Bu ödülün paydaşı olan anlayışlı, hoşgörülü ve adalete katkı sunan Eskişehirlilere ve tüm uzlaştırıcılarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu başarı hepimizin." değerlendirmesinde bulundu.

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