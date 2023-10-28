Eskişehir'de çocuklarla ilgili konularda polis denetimleri sürüyor Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünce çocuk işçiliğinin önlenmesi ve diğer konulara yönelik çalışmalara devam ediyor.

Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünce çocuk işçiliğinin önlenmesi ve diğer konulara yönelik çalışmalara devam ediyor.

Çocuk Şube Müdürlüğünce 23-27 Ekim'de yapılan çalışmalarda 8 market ve tekel bayisi, 2 oyun salonu, 33 okul çevresi ve park kontrolü yapıldı. Ekipler, 34 okul ziyaretinde bulundu, 39 şüphelinin sorgulamasını gerçekleştirdi.

Polis tarafından okul çevresinde yapılan denetimlerde okulla ilişiği olmayan ve okul çevresinde bulunduğu tespit edilen 2 şüpheliye para cezası uygulandı.

Kavşaklarda dilencilik yaparken ya da su satarken görülen küçük yaşta 12 çocuk, gerekli işlemler için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü İlk Kabul Birimi'ne teslim edildi.

Okul çevresinde üzerinde bıçak taşıyan bir kişiye de ekipler tarafından adli işlem yapıldı.