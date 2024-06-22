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        Eskişehir'de vefat eden polis memurunun cenazesi Adana'ya gönderildi

        Eskişehir'de solunum yetmezliği sonucu hayatını kaybeden polis memuru Basri Ünüvar'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Adana'ya gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 11:06 Güncelleme: 22.06.2024 - 11:08
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        Eskişehir'de vefat eden polis memurunun cenazesi Adana'ya gönderildi
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        Eskişehir'de solunum yetmezliği sonucu hayatını kaybeden polis memuru Basri Ünüvar'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Adana'ya gönderildi.

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 21 Mayıs'ta tedaviye alınan 28 yıllık polis memuru Ünüvar, solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

        Cenaze nakil aracıyla hastane morgundan alınarak İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirilen Ünüvar'ın naaşı, tören mangası tarafından omuzlarda alana taşındı.

        İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, törende Ünüvar'ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

        Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Ünüvar'ın öz geçmişi okundu. Hayatını kaybeden polis memuru için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Törenin ardından polisin cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Adana'nın Kozan ilçesine gönderildi.

        Basri Ünüvar'ın cenazesi, yarın öğle vakti Kozan'da kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

        İl Emniyet Müdürlüğü önündeki törene Ünüvar'ın yakınları, mesai arkadaşları ile askeri erkan katıldı.

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