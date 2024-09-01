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        Eskişehir'de kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu

        Eskişehir'de kuvvetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 18:47 Güncelleme: 01.09.2024 - 18:56
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        Eskişehir'de kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu
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        Eskişehir'de kuvvetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezinde sağanak ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ve yağışa hazırlıksız yakalanan bazı yayalar, zor anlar yaşadı.

        Kent genelinde trafikte aksamalar meydana geldi. Vatandaşlar, su birikintileri nedeniyle zaman zaman yürümekte güçlük çekti.

        Emek Mahallesi Ertaş Bulvarı'nda oluşan su birikintileri sebebiyle araçlar suda kaldı. Tramvay seferlerinde kısa süreli aksamalar yaşandı.

        Bazı vatandaşlar, araçlarını doludan korumak için üzerine örtü serdi.

        Trafik polisleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Ekipler, aksaklıkların giderilmesi için kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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