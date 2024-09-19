Eskişehir'de 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, Dumlu tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Törende daha sonra Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Mehmet Demir ve Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi Osman Ege Avcı tarafından şiirler okundu.

Vilayet Meydanı'ndaki tören, Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Ekrem Dumlu tarafından anıta çelenklerin bırakılmasıyla başladı.

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