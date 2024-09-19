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        Eskişehir'de 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

        Eskişehir'de, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 11:44 Güncelleme: 19.09.2024 - 11:45
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        Eskişehir'de 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı
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        Eskişehir'de, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Vilayet Meydanı'ndaki tören, Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Ekrem Dumlu tarafından anıta çelenklerin bırakılmasıyla başladı.

        Saygı duruşunda bulunulmasının ardından askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, Dumlu tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Törende daha sonra Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Mehmet Demir ve Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi Osman Ege Avcı tarafından şiirler okundu.

        Programa, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, gaziler, şehit yakınları, kurum amirleri ve askeri erkan katıldı.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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