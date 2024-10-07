Şerzan Kurt davasının sanığı, Yargıtay'ın bozma kararının ardından 4'üncü kez hakim karşısında

Muğla'da 14 yıl önce yaşanan olaylarda üniversite öğrencisi Şerzan Kurt'un ölümüne ilişkin davada 7 yıl 6 ay hapis cezası alan sanık polis memuru, kararın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından 4'üncü kez yargılanmaya başlandı.

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın görüldüğü duruşma salonunda taraf avukatları yer aldı. Tutuksuz yargılanan polis memuru G.Ş. ve 21 yaşında hayatını kaybeden Şerzan Kurt'un babası Ömer ve annesi Necla Kurt da bulundukları kentlerden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile (SEGBİS) duruşmada hazır bulundu.

Sanık G.Ş, duruşmadaki savunmasında, maktul Kurt'un ailesinin avukatlarının mahkeme heyetini yanıltmak için çeşitli ifadelerde bulunduğunu öne sürerek, 14 yıldır mağdur olduğunu ve 6 yıl suçsuz yere hapis yattığını söyledi.

G.Ş, olayla ilgili kendisinin bir kez bile özür dilemediğine yönelik ifadelere ilişkin, "Suçsuz biri özür diler mi? Burada özür dilenmesi gereken biri varsa o da benim." dedi.

Şerzan Kurt'un babası Ömer Kurt ise herkesin kendisini onun yerine koymasını isteyerek, "34 yıl öğretmenlik yaptım. Ben sanığın ruh halini gördüm. G.Ş, o karanlık çete grubuyla işbirliği yaparak oğlumu hedef seçerek öldürmüştür. Savunma hakkına saygı duyuyorum. Sanık, ifadelerinde ateş ettiği mesafeyi sürekli artırmıştır. Savunması çelişkilidir. Olayın üzerine perde çekilmesini kabul etmiyorum. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum." diye konuştu.