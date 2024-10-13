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        THK Üniversitesi öğrencileri, İnönü'de sportif havacılık araçları kullandı

        Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler, Eskişehir'in İnönü ilçesindeki kuruma ait merkezde, sportif havacılık araçlarına binerek gökyüzüyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 12:45 Güncelleme: 13.10.2024 - 12:45
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        THK Üniversitesi öğrencileri, İnönü'de sportif havacılık araçları kullandı
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        Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler, Eskişehir'in İnönü ilçesindeki kuruma ait merkezde, sportif havacılık araçlarına binerek gökyüzüyle buluştu.

        THK'dan yapılan açıklamada, üniversite öğrencilerinin THK İnönü Havacılık Eğitim Merkezi Başkanlığı'nda düzenlenen etkinlikte, sportif havacılık araçlarına binerek, uçma deneyimi elde ettikleri belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rahmi Er, 2024-2025 Eğitim Öğretim yılının Ankara dışı ilk etkinliğini İnönü'de yaptıklarını kaydetti.

        Öğrencilere THK'nin hava sporlarını sevdirme noktasındaki misyonu çerçevesinde yaptıklarını göstermek, onları hava sporları alanında bilgilendirmek ve deneyim sahibi olmalarını sağlamak için bu etkinliğe imza attıklarını aktaran Er, "Öğrencilerimizin bir kısmı planör, mikrolight ve yamaç paraşütü gibi hava sporları araçlarıyla uçma deneyimini gerçekleştirdiler. Bu tip etkinliklerimiz bundan sonra da devam edecek. Biz, 1925 yılında Atatürk tarafından kurulmuş olan ve millete ait olan bu kurumu bu doğrultuda tanıtmak ve aidiyet duygusunu geliştirmek amacındayız. Milletimize ait olan bu kurumun etkinliklerini öğrencilerimize daha çok duyurup bundan sonra da geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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