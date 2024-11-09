Eskişehir'de kamyonun çarptığı 13 küçükbaş hayvan telef oldu

Telef olan 13 küçükbaş hayvan ile hasar gören kamyonun yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

Kayakent Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyon, Faruk Şekercioğlu'na ait küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı.

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