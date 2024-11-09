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        Eskişehir'de kamyonun çarptığı 13 küçükbaş hayvan telef oldu

        Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde kamyonun çarptığı 13 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 11:12 Güncelleme: 09.11.2024 - 11:12
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        Eskişehir'de kamyonun çarptığı 13 küçükbaş hayvan telef oldu
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        Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde kamyonun çarptığı 13 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Kayakent Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyon, Faruk Şekercioğlu'na ait küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı.

        Telef olan 13 küçükbaş hayvan ile hasar gören kamyonun yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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