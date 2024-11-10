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        Eskişehir'de tatlı üreten ruhsatsız iş yeri mühürlendi

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde sağlıksız koşullarda tatlı ürettiği belirlenen ruhsatsız iş yeri mühürlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 13:10 Güncelleme: 10.11.2024 - 14:25
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        Eskişehir'de tatlı üreten ruhsatsız iş yeri mühürlendi
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde sağlıksız koşullarda tatlı ürettiği belirlenen ruhsatsız iş yeri mühürlendi.

        Odunpazarı Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri 71 Evler Mahallesi'ndeki bir depoda "merdiven altı" tatlı üretimi yapıldığı ihbarını aldı.

        Bunun üzerine harekete geçen zabıta, daha önce güvercin kümesi olarak kullanıldığı belirlenen depoyu ruhsatsız faaliyet ve hijyen koşullarına aykırı gıda üretimi yapmaktan dolayı mühürledi.

        İş yeri sahibine ise koku, çevreyi kirletme ve ruhsatsız iş yeri açmaktan dolayı ceza kesildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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