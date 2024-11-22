Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Eskişehir'de hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 20:19 Güncelleme: 22.11.2024 - 20:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığının aranan şüpheli ve hükümlülere yönelik yürütülen çalışması kapsamında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu hükümlü yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Yenilenebilir enerjide hedef Avrupa'da ilk 3"
        "Yenilenebilir enerjide hedef Avrupa'da ilk 3"
        Galatasaray'dan TFF'ye erteleme başvurusu!
        Galatasaray'dan TFF'ye erteleme başvurusu!
        22 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        22 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        MİT'ten 100 yıllık özel arşiv!
        MİT'ten 100 yıllık özel arşiv!
        35 yıllık komşu bunu yaptı!
        35 yıllık komşu bunu yaptı!
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıktı
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıktı
        Kasımpaşa'dan o iddialara yalanlama!
        Kasımpaşa'dan o iddialara yalanlama!
        Yenidoğan Çetesi davasında 4 bebeğin ölümü soruldu!
        Yenidoğan Çetesi davasında 4 bebeğin ölümü soruldu!
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Dolandırıcılar dinlemeye takıldı: Oturup bizi mi dinleyecekler!
        Dolandırıcılar dinlemeye takıldı: Oturup bizi mi dinleyecekler!
        İlk transfer Jakobs!
        İlk transfer Jakobs!
        Bin liralık çorbanın maliyeti kaç TL?
        Bin liralık çorbanın maliyeti kaç TL?
        İşte en güçlü 10 süper bilgisayar!
        İşte en güçlü 10 süper bilgisayar!
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"

        Benzer Haberler

        Şerzan Kurt davasının sanığı emekli polis memurunun yargılanması tamamlandı
        Şerzan Kurt davasının sanığı emekli polis memurunun yargılanması tamamlandı
        14 yıllık Şerzan Kurt davasında polis memuruna 5 yıl 2 ay hapis cezası
        14 yıllık Şerzan Kurt davasında polis memuruna 5 yıl 2 ay hapis cezası
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, gündemi değerlendirdi
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, gündemi değerlendirdi
        Eskişehir Valisi Aksoy, en yaşlı ve en genç öğretmenlerle buluştu
        Eskişehir Valisi Aksoy, en yaşlı ve en genç öğretmenlerle buluştu
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu; 9 gözaltı
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu; 9 gözaltı
        Eskişehir'de "Seyyid Sücaaddin Veli Çalıştayı" yapıldı
        Eskişehir'de "Seyyid Sücaaddin Veli Çalıştayı" yapıldı