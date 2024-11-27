Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de otomobilin refüje savrulduğu kazayı araç kamerası görüntüledi

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje savrulması, araç kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 09:06 Güncelleme: 27.11.2024 - 09:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de otomobilin refüje savrulduğu kazayı araç kamerası görüntüledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje savrulması, araç kamerasıyla kaydedildi.

        71 Evler Mahallesi Candanel Sokağı'nda bir otomobil, sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

        Refüje çıkarak durabilen aracın sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.

        Kaza, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobilin kamerası tarafından görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeniden değerleme oranı açıklandı
        Yeniden değerleme oranı açıklandı
        Piyasada sahte dolar paniği
        Piyasada sahte dolar paniği
        Husumetli aileler çatıştı! 2 çocuk vuruldu! Parkta düello!
        Husumetli aileler çatıştı! 2 çocuk vuruldu! Parkta düello!
        Gübrede yine garip gelişme
        Gübrede yine garip gelişme
        Dev maçta kazanan Bayern Münih!
        Dev maçta kazanan Bayern Münih!
        Tutuksuz sanık Prof. Dr. Fethi Rüştü Yıldız: Cirodan yüzde 35 veriyorduk!
        Tutuksuz sanık Prof. Dr. Fethi Rüştü Yıldız: Cirodan yüzde 35 veriyorduk!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Arda Güler ilki yaşayacak!
        Arda Güler ilki yaşayacak!
        Yetim aylığında eşitlik
        Yetim aylığında eşitlik
        "Yapımcı da vermesin o zaman"
        "Yapımcı da vermesin o zaman"
        2 bölge için kar uyarısı! Batıda sıcaklıklar artıyor, iç bölgelerde don var
        2 bölge için kar uyarısı! Batıda sıcaklıklar artıyor, iç bölgelerde don var
        Lübnan'da ateşkes başladı
        Lübnan'da ateşkes başladı
        Biden: ABD, Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak
        Biden: ABD, Gazze'de ateşkes için yeni bir girişimde bulunacak
        Dört ayrılık kapıda!
        Dört ayrılık kapıda!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        G.Saray'dan sürpriz santrfor hamlesi!
        G.Saray'dan sürpriz santrfor hamlesi!
        5 yıl önceki cinayette çarpıcı gelişme
        5 yıl önceki cinayette çarpıcı gelişme
        Beşiktaş'ta flaş iki ayrılık!
        Beşiktaş'ta flaş iki ayrılık!
        "Yataktan düştü" dedi, darp izleri bulundu!
        "Yataktan düştü" dedi, darp izleri bulundu!
        Ev hapsi cezasında yeni gelişme
        Ev hapsi cezasında yeni gelişme

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de yapılan narkotik operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Eskişehir'de yapılan narkotik operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir merkezli PKK/KCK operasyonunda 21 şüpheli yakalandı
        Eskişehir merkezli PKK/KCK operasyonunda 21 şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de çoğaltılan ata tohumları bölge çiftçisinin hizmetine sunuluyor
        Eskişehir'de çoğaltılan ata tohumları bölge çiftçisinin hizmetine sunuluyor
        Sivrihisar'da Nasreddin Hoca'nın adını taşıyan derneğin toplantısı yapıldı
        Sivrihisar'da Nasreddin Hoca'nın adını taşıyan derneğin toplantısı yapıldı
        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Hatice Ongurlar Ortaokulu'nu ziyaret etti
        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Hatice Ongurlar Ortaokulu'nu ziyaret etti