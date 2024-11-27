Eskişehir'de otomobilin refüje savrulduğu kazayı araç kamerası görüntüledi
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje savrulması, araç kamerasıyla kaydedildi.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje savrulması, araç kamerasıyla kaydedildi.
71 Evler Mahallesi Candanel Sokağı'nda bir otomobil, sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Refüje çıkarak durabilen aracın sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobilin kamerası tarafından görüntülendi.
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