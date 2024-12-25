Eskişehir'de çoban köpeği, yavrusuyla birlikte 6 kuzuyu besliyor

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bir çoban köpeği, 6 kuzuyu sahiplenerek emziriyor.

İlçeye bağlı Taşlık Mahallesi'nde besicilik yapan Ahmet Özkan, çoban köpeğinin ağıldaki 6 kuzuya sütünü verdiğini fark etti.

Bu görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Özkan, yaptığı açıklamada, köpeğinin kendi yavrusunu da ağılda kuzularla büyüttüğünü söyledi.

Özkan, "Normalde kuzuları annesinden ayırdıktan sonra kontrol etmeye geliriz. Bir gün geldiğimde birkaç kuzunun köpeğe sokulduğunu ve onu emmeye başladığını fark ettik. Bu bir süre devam etti." dedi.

Köpeğin kendi yavrusunu da ağıla getirdiğini ve içgüdüsel olarak yavrusu ile kuzuları birlikte yetiştirdiğini anlatan Özkan, şöyle devam etti: