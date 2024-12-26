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        AK Parti Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu'ndan yer tahsisi yapılan mezbahaneye ilişkin açıklama

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, mezbahane yapımı için yer tahsisi gerçekleştirildiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 14:27 Güncelleme: 26.12.2024 - 14:27
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        AK Parti Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu'ndan yer tahsisi yapılan mezbahaneye ilişkin açıklama
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        AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, mezbahane yapımı için yer tahsisi gerçekleştirildiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, uzun zamandır Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin yanlış tutum ve politikaları sebebiyle ihmal edilen mezbahane sorununun şehrin hayvancılık sektörünü ve halk sağlığını tehdit edecek boyuta ulaştığını belirtti.

        Bir zamanlar Eskişehir'in ve çevre illerin kırmızı et ihtiyacını karşılayan mezbahanenin kapatılarak hayvancılığın kaderine terk edildiğini vurgulayan Hatipoğlu, şunları kaydetti:

        "Geçtiğimiz haftalarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'u ziyaret ederek konuyu tekrar gündeme getirdik. Büyük bir mutlulukla ifade etmek isterim ki bugün itibarıyla bakanlığımız tarafından mezbahane yapımı için yer tahsisi gerçekleştirildi. Desteklerinden dolayı başta Sayın Murat Kurum olmak üzere emeği geçen tüm milletvekillerimize, il müdürümüze ve kurum çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Eskişehir'e hizmet etmeye devam ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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