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        17 Yaş Altı Badminton Türkiye Şampiyonası Eskişehir'de başladı

        Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen 17 Yaş Altı Badminton Türkiye Şampiyonası Eskişehir'de başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 16:05 Güncelleme: 16.02.2025 - 16:07
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        17 Yaş Altı Badminton Türkiye Şampiyonası Eskişehir'de başladı
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        Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen 17 Yaş Altı Badminton Türkiye Şampiyonası Eskişehir'de başladı.

        Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Spor Salonu'nda 55 ilden 555 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonanın açılış programında konuşan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

        Eskişehir'in 3 üniversitesi ve 65 bini aşan öğrenci sayısıyla bir gençlik şehri olduğunu kaydeden Aksoy, şunları kaydetti:

        "Tarihi dokusuyla doğal güzellikleriyle bir turizm şehri, tarımsal üretimiyle bir tarım şehri, havacılık ve demiryolu başta olmak üzere kümelenmeleriyle bu alanlarda üretim yapan önemli bir şehrimizdir. Türkiye'nin farklı bölgeleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen sporcularımızın yer alacağı bu güzel organizasyon Eskişehir'in tanıtımına katkı sunacak."

        Programda, Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız tarafından Vali Hüseyin Aksoy'a plaket takdim edildi.

        Şampiyona 20 Şubat'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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