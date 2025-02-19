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        Eskişehir'de fabrika çalışanlarına yönelik KETEM mobil aracıyla kanser taraması yapıldı

        Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikanın çalışanlarına yönelik Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) mobil aracıyla erken kanser teşhis taraması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 14:06 Güncelleme: 19.02.2025 - 14:11
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        Eskişehir'de fabrika çalışanlarına yönelik KETEM mobil aracıyla kanser taraması yapıldı
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        Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikanın çalışanlarına yönelik Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) mobil aracıyla erken kanser teşhis taraması gerçekleştirdi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplum sağlığını koruma ve kanserle mücadelede erken teşhisin önemine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen programda uzman sağlık personelleri tarafından meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kalın bağırsak kanseri taramaları yapıldı.

        Yaklaşık 2 gün süren taramaya birçok fabrika çalışanı katıldı.

        Açıklamada etkinlikte görüşlerine yer verilen Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürü Vekili Uzman Dr. Pınar Baltacıoğlu, "Kanserde erken teşhis, tedavi sürecini kolaylaştırdığı gibi hayat kurtarma konusunda da büyük bir öneme sahiptir. Organize Sanayi Bölgesi gibi yoğun çalışma ortamlarında bulunan bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla bu tür tarama hizmetlerini sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        KETEM mobil aracı, 19-21 Şubat tarihlerinde Sultandere Aile Sağlığı Merkezi, 24-25 Şubat tarihlerinde Gültepe ile Yenikent mahalle muhtarlıkları ve 26-28 Şubat tarihlerinde ise Valilik Meydanı'nda hizmetlerine devam edecek.

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        Galeri

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