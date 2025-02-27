Eskişehir Valisi Aksoy, Odunpazarı ilçesindeki muhtarlarla buluştu

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, her ay farklı bir ilçede düzenlediği muhtarlar toplantısını, şubat ayında Odunpazarı ilçesinde gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aksoy, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, muhtarların mahallelerin sorunlarını en iyi bilen ve vatandaşların taleplerini en doğru şekilde ileten kişiler olduğunu belirtti.

Toplantılar sayesinde ilçelerin ihtiyaçlarının yerinde tespit edildiğini ve çözüm önerileri geliştirildiğini kaydeden Aksoy, muhtarların hassasiyet göstermesi gereken konulara da değindi.

Aksoy, muhtarların, okula devam etmeyen öğrencileri Valiliğe bildirmeleri konusunda özenli olması gerektiğini ifade ederek, "Çocuklarımızın okula güvenli bir şekilde gidip gelmeleri için servis araçları ekiplerimizce sürekli denetleniyor. Okul önlerinde seyyar satıcıların bulunmasını yayınladığımız genel emir ile yasakladık ve bu konuda hassasiyetle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantı, muhtarların sorunlarını ve taleplerini dile getirmesiyle devam etti.