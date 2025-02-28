Anadolu Üniversitesi Rektörü Adıgüzel, İletişim Bilimleri Fakültesi'nin emektarlarıyla buluştu

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, mezunu olduğu İletişim Bilimleri Fakültesi'nde uzun yıllar görev yapmış çalışanlarla bir araya geldi.

Rektörlük makamında gerçekleşen buluşmaya, fakültede uzun yıllar hizmet verdikten sonra emekli olan Fatma Yüksel ve Sadık Bayrak ile Rektör Adıgüzel'in eşi Dr. Oya Adıgüzel katıldı.

Öğrencilik yıllarında kendisine destek olan ve fakültede unutulmaz anılar biriktirmesine katkı sağlayan çalışanlarla yeniden bir araya gelmenin kendisini duygulandırdığını belirten Adıgüzel, şunları kaydetti:

"Bugün benim için çok özel ve anlamlı bir gün. Öğrencilik yıllarımda fakültenin koridorlarında tanıdığım, üniversite hayatımın bir parçası olan kıymetli büyüklerimizle yeniden aynı çatı altında buluşmak, anlatılamayacak kadar güzel bir duygu. Onlar bizim için sadece üniversite çalışanları değil, aynı zamanda hayatımıza dokunan, bizleri yetiştiren, yol gösteren değerli insanlar."

Buluşmanın ardından, Adıgüzel, Yüksel ve Bayrak, şu anda merkezler ve birimler binası olarak kullanılan eski İletişim Bilimleri Fakültesi binasını ziyaret etti.

Vefanın sadece kelimelerle değil, hatırlamak ve hatırlanmakla yaşatılabileceğini vurgulayan Adıgüzel, "Üniversite dediğimiz yapı, burada çalışan herkesin emeğiyle bir bütündür. Bugün burada olmak, geçmişe duyduğumuz saygının ve minnettarlığın bir göstergesidir. Fatma Hanım ve Sadık Bey gibi nice kıymetli emektarımız, bu üniversitenin hafızasında silinmez izler bırakmıştır." diye konuştu.

Adıgüzel, Anadolu Üniversitesinin bir aile olduğunu ve bu tür vefa buluşmalarının devam edeceğini söyledi.

Buluşma, fakülte önünde çektirilen fotoğrafla sona erdi.