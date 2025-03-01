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        Anadolu Üniversitesinin halk gününde "Selvi Boylum Al Yazmalım" izlendi

        Anadolu Üniversitesi tarafından Yunus Emre Kampüsü'nde düzenlenen halk günü kapsamında film gösterimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 13:35 Güncelleme: 01.03.2025 - 13:35
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        Anadolu Üniversitesinin halk gününde "Selvi Boylum Al Yazmalım" izlendi
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        Anadolu Üniversitesi tarafından Yunus Emre Kampüsü'nde düzenlenen halk günü kapsamında film gösterimi gerçekleştirildi.

        Her hafta cuma günleri Türk sinemasının sevilen filmlerini ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluşturmayı hedefleyen etkinliğin ilki, Sinema Anadolu'da gerçekleştirildi.

        Öğrenci ve kent sakinlerinin katıldığı etkinlikte Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Selvi Boylum Al Yazmalım" adlı film beyaz perdeyle buluştu.

        Sinemaseverler, her hafta cuma günü gösterime giren farklı bir filmi ücretsiz olarak izleyebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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