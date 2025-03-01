Anadolu Üniversitesinin halk gününde "Selvi Boylum Al Yazmalım" izlendi
Anadolu Üniversitesi tarafından Yunus Emre Kampüsü'nde düzenlenen halk günü kapsamında film gösterimi gerçekleştirildi.
Anadolu Üniversitesi tarafından Yunus Emre Kampüsü'nde düzenlenen halk günü kapsamında film gösterimi gerçekleştirildi.
Her hafta cuma günleri Türk sinemasının sevilen filmlerini ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluşturmayı hedefleyen etkinliğin ilki, Sinema Anadolu'da gerçekleştirildi.
Öğrenci ve kent sakinlerinin katıldığı etkinlikte Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Selvi Boylum Al Yazmalım" adlı film beyaz perdeyle buluştu.
Sinemaseverler, her hafta cuma günü gösterime giren farklı bir filmi ücretsiz olarak izleyebilecek.
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