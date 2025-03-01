Anadolu Üniversitesinin halk gününde "Selvi Boylum Al Yazmalım" izlendi

Sinemaseverler, her hafta cuma günü gösterime giren farklı bir filmi ücretsiz olarak izleyebilecek.

Her hafta cuma günleri Türk sinemasının sevilen filmlerini ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluşturmayı hedefleyen etkinliğin ilki, Sinema Anadolu'da gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.