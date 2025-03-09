Sivrihisar'da ihtiyaç sahibi ailelere iftar yemeği ulaştırılıyor

Sivrihisar İslami İlimler Vakfı tarafından ramazan ayı dolayısıyla ilçedeki ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği veriliyor.

Vakıf tarafından ramazan boyunca sosyal dayanışma kapsamında 40 yıldır geleneksel hale getirilen uygulamayla her gün 4 çeşit iftar yemeği ihtiyaç sahibi ailelerle buluşturuluyor.

Vakıf Başkanı Özkan Akay, hayırsever hemşehrilerinin yardımlarıyla iftar yemeklerini paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Vakfın gerçekleştirdiği faaliyetlerde kendilerine her konuda yardımcı olanlara teşekkür eden Akay, "Bu duygu ve düşüncelerle mübarek ramazan ayının hayırlara vesile olmasını ve yapılan hayırların Cenab-ı Allah tarafından kabulünü niyaz ediyoruz." ifadelerini kullandı.