Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Araçlarda bulunan 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 5 şüpheli yakalandı.

Polis ekiplerince durdurulan araçlarda yapılan aramalarda, 27 bin 900 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından satış yapmak için şehir dışından uyuşturucu getiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

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