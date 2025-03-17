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        Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 12:33 Güncelleme: 17.03.2025 - 12:33
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        Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
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        Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından satış yapmak için şehir dışından uyuşturucu getiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

        Başsavcılık koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu İstanbul'dan Eskişehir'e uyuşturucu taşıyan 2 araç tespit edildi.

        Polis ekiplerince durdurulan araçlarda yapılan aramalarda, 27 bin 900 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Araçlarda bulunan 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 5 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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