18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü

Eskişehir'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Eskişehir Hava Şehitliği'nde düzenlenen törende, Vali Hüseyin Aksoy, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sevinç Uluçeşme Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Uluçeşme ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına Hava Personel Üsteğmen Hüseyin Can Bayrak konuşma yaptı.

Müftülük görevlilerince dua edildiği törende, Vali Aksoy, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Orgeneral Güneykaya, Şehitlik Defteri'ni imzaladı.

Aksoy ve beraberindekilerin şehit mezarlarına karanfil bıraktığı törene, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ile diğer ilgililer katıldı.