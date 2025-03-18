Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü

        Eskişehir'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 11:59 Güncelleme: 18.03.2025 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü
        ABONE OL

        Eskişehir'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Eskişehir Hava Şehitliği'nde düzenlenen törende, Vali Hüseyin Aksoy, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sevinç Uluçeşme Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Uluçeşme ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına Hava Personel Üsteğmen Hüseyin Can Bayrak konuşma yaptı.

        Müftülük görevlilerince dua edildiği törende, Vali Aksoy, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Orgeneral Güneykaya, Şehitlik Defteri'ni imzaladı.

        Aksoy ve beraberindekilerin şehit mezarlarına karanfil bıraktığı törene, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ile diğer ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        Hedef tahtasındaki isim: Dusan Tadic!
        Hedef tahtasındaki isim: Dusan Tadic!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        Galatasaray'dan Fenerbahçe için TFF'ye başvuru!
        Galatasaray'dan Fenerbahçe için TFF'ye başvuru!
        Kanlı pusu ve çapraz ateş ile infaz!
        Kanlı pusu ve çapraz ateş ile infaz!
        Banka üzerinden alınan altına ek vergi
        Banka üzerinden alınan altına ek vergi
        İtfaiye erinin eşi ve 2 çocuğu yangında öldü!
        İtfaiye erinin eşi ve 2 çocuğu yangında öldü!
        Annesini defnedecekti onu da toprağa verdiler!
        Annesini defnedecekti onu da toprağa verdiler!
        Tanyeli hayatını kaybetti
        Tanyeli hayatını kaybetti
        Sürücü ehliyetsiz ve alkollüydü! Genç kadın 'yatalak' oldu! İşte verilen ceza!
        Sürücü ehliyetsiz ve alkollüydü! Genç kadın 'yatalak' oldu! İşte verilen ceza!
        İki esnafın kavgasını ayırmak isterken başından vuruldu!
        İki esnafın kavgasını ayırmak isterken başından vuruldu!
        Çinli yapay zekaya yasak kararı!
        Çinli yapay zekaya yasak kararı!
        Konutta reel düşüş 13. ayında
        Konutta reel düşüş 13. ayında
        Anadolu'da 'yayla muzu' olarak bilinen şifa deposu!
        Anadolu'da 'yayla muzu' olarak bilinen şifa deposu!
        "Ustamın cenazesine yetişemedim"
        "Ustamın cenazesine yetişemedim"

        Benzer Haberler

        AK Parti İl Başkanlığı iftarda şehit ve gazi yakınlarıyla buluştu
        AK Parti İl Başkanlığı iftarda şehit ve gazi yakınlarıyla buluştu
        Doğuştan işitme engelli Sabiha öğretmen, azmiyle öğrencilerine ilham oluyor
        Doğuştan işitme engelli Sabiha öğretmen, azmiyle öğrencilerine ilham oluyor
        Eskişehir'de kafede çıkan yangın söndürüldü
        Eskişehir'de kafede çıkan yangın söndürüldü
        Oyun yüzünden tartıştığı 2 ev arkadaşını bıçakladı
        Oyun yüzünden tartıştığı 2 ev arkadaşını bıçakladı
        Tavan sıvası düşen sınıfta 4 öğrenci hafif yaralandı
        Tavan sıvası düşen sınıfta 4 öğrenci hafif yaralandı
        Ölmek üzereyken bulunan yavru Akdeniz foku, Eskişehir'de hayata tutundu
        Ölmek üzereyken bulunan yavru Akdeniz foku, Eskişehir'de hayata tutundu