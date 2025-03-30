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        Bursa ve çevre illerde Ramazan Bayramı namazı kılındı

        Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Yalova ve Bilecik'te Ramazan Bayramı namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 09:19 Güncelleme: 30.03.2025 - 09:19
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        Bursa ve çevre illerde Ramazan Bayramı namazı kılındı
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        Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Yalova ve Bilecik'te Ramazan Bayramı namazı kılındı.

        Bursa'da tarihi Ulu Cami ve kentteki diğer camilerde toplanan vatandaşlar yapılan duaların ardından bayram namazını kıldı.

        Yoğun ilgiden dolayı vatandaşların bir kısmının camilerin bahçesinde kıldığı namazın ardından tekbirler getirildi, dualar edildi.

        Cami çıkışında vatandaşlara lokum ve şeker ikram edildi.

        - Eskişehir

        Eskişehir'de Ramazan Bayram namazı camilerde eda edildi.

        Günyüzü İlçesindeki Gecek Mahalle Camii'ne gelen vatandaşlar, sabahın erken saatinde dua etti, namaz kıldı.

        Namazın ardından Gazze'deki Müslümanlar için dua edildi.

        Cemaat bayram namazının ardından birbiriyle bayramlaştı.

        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de vatandaşlarla camide namaz kıldı.

        - Balıkesir

        Balıkesir'de bayram namazı dolayısıyla çok sayıda kişi tarihi Zağnos Paşa Camisi'ni doldurdu.

        İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın kıldırdığı bayram namazına, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir de katıldı.

        Namazın ardından bayramlaşan cami cemaatine, çıkışta ikramlarda bulunuldu.

        - Çanakkale

        Çanakkale'nin Ayvacık ve Lapseki ilçelerindeki camilerde bayram namazı kılındı.

        Ayvacık'ın Pazaryeri Camisi ile Lapseki'nin Suluca köyü camisinde bir araya gelen vatandaşlar saf tutarak bayram namazını idrak etti.

        Namaz ve hutbeden sonra vatandaşlar dua etti ve bayramlaştı.

        - Kütahya

        Kütahya'da, Ramazan Bayramı namazı nedeniyle vatandaşlar camileri doldurdu.

        Vatandaşlar, özellikle kentin tarihi camilerinden Ulu Cami'de bayram namazını kıldı.

        İl Müftüsü İrfan Açık, Ulu Cami'deki sohbetinde, bayramların birlik, beraberlik, sevinç ve mutluluk günleri olduğunu belirtti.

        Tekbirler getirilerek dua edilen namazın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar bayramlaştı.

        - Bilecik

        Bilecik'te Hürriyet Mahallesi'ndeki Kayıboyu Camisi başta olmak üzere kent genelindeki camilere gelen vatandaşlar saf tuttu.

        Bayram namazı öncesinde vaaz veren İl Müftüsü Ahmet Dilek, Ramazan ayında özellikle oruç ibadetiyle nefislerini, arzularını kontrol etme, sabrı ve şükrü öğrenme, takvaya ve huzura ulaşma imkanı bulduklarını söyledi.

        Vaazın ardından bayram namazını kılan cemaat, dua etti.

        Bayram namazına Vali Şefik Aygöl, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı ile AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım da katıldı.

        - Yalova

        Yalovalılar da sabah erken saatlerde bayram namazı için camilere akın etti.

        Dışarıya taşan kalabalık, namaz ve duanın ardından bayramlaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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