Kadın avukat 25 yıllık deneyimini bağımlılıkla mücadeleye aktarıyor

ZEHRA ONGAN - Eskişehir'de avukatlığın yanı sıra 2 yıldır Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı olan Ayşe Fert Dökmeci, bağımlılıkla mücadelede toplumu bilinçlendirmek için mesai harcıyor.

Ankara'da 1973 yılında dünyaya gelen Dökmeci, ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1999 yılında mezun olan Dökmeci, mezuniyetinin ardından Eskişehir Barosunda stajyer avukat olarak meslek hayatına başladı. Dökmeci, staj döneminin ardından kendi ofisini açarak avukatlık kariyerini burada sürdürdü.

Evli ve bir çocuk annesi Dökmeci, hukuk alanındaki kariyerinin yanı sıra 2023 yılından bu yana Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı olarak görev yapıyor. Cezaevi İzleme Kurulu Üyesi de olan Dökmeci, mesleki tecrübesini toplumsal sorumluluk projelerine yansıtarak gönüllü çalışmalarda yer alıyor.

Dökmeci, AA muhabirine, Yeşilay Şube Başkanlığı görevinin meslek hayatına farklı bir bakış açısı kazandırdığını söyledi.

Eskişehir Barosu ve Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile yürüttükleri projelerde önemli başarılar elde ettiklerini belirten Dökmeci, şöyle konuştu:

"Yeşilay'daki görevim sayesinde bağımlılığı önleyici hizmetler açısından Eskişehir Barosu ve Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile yürütülen çok güzel çalışmalarımız var. Gelecek haftalarda, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının Ferah Bahçe Projesi'nin ortaklarından biri olarak ağaç dikme etkinliğine katılacağız. Yeşilay'ın da bu projeye katkı sunması hem bizim hem de Başsavcılık için büyük bir avantaj." - "Yeşilay, bana farklı tecrübe kazandırdı" Cezaevi izleme kurulu üyesi olarak da görev yaptığını aktaran Dökmeci, "Bu görev bana Yeşilay Başkanlığıyla birlikte farklı bir tecrübe kazandırdı. Cezaevlerindeki hükümlü ve tutukluların sorunlarını tespit etme açısından büyük fayda sağladı." dedi. Dökmeci, bağımlılıkla mücadelede hukuki yaptırımların tek başına yeterli olmadığını dile getirdi. Bağımlılıkla mücadelenin ailede başlaması gerektiğini değinen Dökmeci, "Anneler, babalar ve kardeşler, sadece kanunda yazanla değil, kendilerinin oluşturdukları kontrol mekanizmasıyla hayatlarını düzenlemeli. Emniyetimiz ve Başsavcılığımız bu konuda çok başarılı çalışmalar yürütüyor ancak bunun yanında aile içinde de bilinçlenme sağlanmalı." ifadelerini kullandı.