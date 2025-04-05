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        Kadın avukat 25 yıllık deneyimini bağımlılıkla mücadeleye aktarıyor

        ZEHRA ONGAN - Eskişehir'de avukatlığın yanı sıra 2 yıldır Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı olan Ayşe Fert Dökmeci, bağımlılıkla mücadelede toplumu bilinçlendirmek için mesai harcıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 12:04 Güncelleme: 05.04.2025 - 12:11
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        Kadın avukat 25 yıllık deneyimini bağımlılıkla mücadeleye aktarıyor
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        ZEHRA ONGAN - Eskişehir'de avukatlığın yanı sıra 2 yıldır Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı olan Ayşe Fert Dökmeci, bağımlılıkla mücadelede toplumu bilinçlendirmek için mesai harcıyor.

        Ankara'da 1973 yılında dünyaya gelen Dökmeci, ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1999 yılında mezun olan Dökmeci, mezuniyetinin ardından Eskişehir Barosunda stajyer avukat olarak meslek hayatına başladı. Dökmeci, staj döneminin ardından kendi ofisini açarak avukatlık kariyerini burada sürdürdü.

        Evli ve bir çocuk annesi Dökmeci, hukuk alanındaki kariyerinin yanı sıra 2023 yılından bu yana Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı olarak görev yapıyor. Cezaevi İzleme Kurulu Üyesi de olan Dökmeci, mesleki tecrübesini toplumsal sorumluluk projelerine yansıtarak gönüllü çalışmalarda yer alıyor.

        Dökmeci, AA muhabirine, Yeşilay Şube Başkanlığı görevinin meslek hayatına farklı bir bakış açısı kazandırdığını söyledi.

        Eskişehir Barosu ve Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile yürüttükleri projelerde önemli başarılar elde ettiklerini belirten Dökmeci, şöyle konuştu:

        "Yeşilay'daki görevim sayesinde bağımlılığı önleyici hizmetler açısından Eskişehir Barosu ve Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile yürütülen çok güzel çalışmalarımız var. Gelecek haftalarda, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının Ferah Bahçe Projesi'nin ortaklarından biri olarak ağaç dikme etkinliğine katılacağız. Yeşilay'ın da bu projeye katkı sunması hem bizim hem de Başsavcılık için büyük bir avantaj."

        - "Yeşilay, bana farklı tecrübe kazandırdı"

        Cezaevi izleme kurulu üyesi olarak da görev yaptığını aktaran Dökmeci, "Bu görev bana Yeşilay Başkanlığıyla birlikte farklı bir tecrübe kazandırdı. Cezaevlerindeki hükümlü ve tutukluların sorunlarını tespit etme açısından büyük fayda sağladı." dedi.

        Dökmeci, bağımlılıkla mücadelede hukuki yaptırımların tek başına yeterli olmadığını dile getirdi.

        Bağımlılıkla mücadelenin ailede başlaması gerektiğini değinen Dökmeci, "Anneler, babalar ve kardeşler, sadece kanunda yazanla değil, kendilerinin oluşturdukları kontrol mekanizmasıyla hayatlarını düzenlemeli. Emniyetimiz ve Başsavcılığımız bu konuda çok başarılı çalışmalar yürütüyor ancak bunun yanında aile içinde de bilinçlenme sağlanmalı." ifadelerini kullandı.

        Dökmeci, mesleğini tutkuyla yaptığını kaydederek, "Bir daha dünyaya gelseydim yine avukatlık yapardım. Avukatlık çok kutsal bir meslek. Doğru yapıldığı sürece de insanlara büyük fayda sağlıyor." diye konuştu.

        Avukatlık mesleğinin disiplin ve özveri gerektirdiğini vurgulayan Dökmeci, hem avukatlık hem de Yeşilay Şube Başkanı görevlerini sürdürmenin kendisi için yoğun bir süreç olduğuna dikkati çekti.

        Dökmeci, avukat adaylarının farklı alanlarda kendilerini geliştirmeleri gerektiğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

        "Avukat adaylarının herkes gibi olmamaları gerekiyor. Yeni meslektaşım, 24 yaşındaki kızıma da bu şekilde söylüyorum. Kendilerine bir alan belirleyerek ihtisaslaşmaları önemli. Eskişehir bu açıdan avantajlı bir şehir. Siyasete ilgisi olan siyasetle, sivil toplum çalışmaları yapmak isteyen sivil toplum kuruluşlarıyla ilgilenmeli. Sanatla ilgilenenler de bu alanda çalışmalar yapmalı. Avukatlar kendilerini sadece meslekleriyle değil, farklı alanlarda da ifade edebilmeli."

        Avukatlığın yanı sıra toplumsal sorumluluk projelerinde yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Dökmeci, Yeşilay çatısı altında yürüttükleri projeleri desteklemeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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