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        Eskişehir Valisi Aksoy'dan Turizm Haftası mesajı

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 15-22 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 10:36 Güncelleme: 14.04.2025 - 10:36
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        Eskişehir Valisi Aksoy'dan Turizm Haftası mesajı
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        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 15-22 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Aksoy, mesajında seyahat etmenin ve farklı kültürleri tanımanın demokratik bir hak olduğunu bildirdi.

        Turizmin, insanlar arasındaki bağları güçlendirdiğini belirten Aksoy, "İçselleştiren turizm hareketliliği, aynı zamanda bugün daha çok ihtiyacımız olan dünya barışına yadsınamaz bir katkı sağlamaktadır." ifadesini kullandı.

        Aksoy, Eskişehir'in tarihi ve doğal güzellikleriyle turizm açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Eskişehir’in yüzyıllar öncesinden bugünlere ulaşan tarihi ve kültürel mirası ile gastronomiden arkeolojiye, ulaşımdan konaklama tesislerine ve personel kalitesine kadar turizmin her alanında adını söz ettiren bir şehir haline gelmesi için çalışmalarımız sürdürülmektedir. Ortak mirasımız olarak gördüğümüz bu zenginlikleri korumak, muhafaza etmek ve gelecek kuşaklara aktarmak bir ödev olarak algılanmalıdır. Bu bilinçle çalışmaya devam ettikçe sürece Eskişehir'imizi daha üst sıralara taşıyacağımıza şüphem yoktur. Bu konudaki sorumluluk ve bilincimizin artarak devam edeceğine olan inancım ve güvenimle, başta turizm sektöründe hizmet veren tüm kurum ve kuruluşlarımız ile sektör çalışanlarımız olmak üzere tüm Eskişehirli vatandaşlarımızın Turizm Haftası'nı kutluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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