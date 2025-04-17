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        Eskişehir'de kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 firari yakalandı

        Eskişehir'de haklarında 86 yıl 11 ay, 10 yıl 2 ay ve 7 yıl 5 gün hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 20:43 Güncelleme: 17.04.2025 - 20:48
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        Eskişehir'de kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 firari yakalandı
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        Eskişehir'de haklarında 86 yıl 11 ay, 10 yıl 2 ay ve 7 yıl 5 gün hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

        Ekipler, 161 suç kaydı olan ve 86 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yeliz U'yu (18), 54 suç kaydı bulunan ve 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Yonca S. (24) ile 42 suç kaydı olan ve 7 yıl 5 gün kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan Gülbeyaz A'yı (19) operasyonla yakaladı.

        3 hükümlünün tüm suç kayıtları ile kesinleşmiş hapis cezalarının "hırsızlık" suçundan olduğu öğrenildi.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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