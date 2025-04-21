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        ASKON Eskişehir Şube Başkanı Ünlü'den bisiklet yolu planlamasına ilişkin açıklama

        Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Eskişehir Şube Başkanı Ali Semih Ünlü, kentte Eskişehir Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilmesi planlanan bisiklet yolu uygulamasına ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 13:51 Güncelleme: 21.04.2025 - 13:51
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        ASKON Eskişehir Şube Başkanı Ünlü'den bisiklet yolu planlamasına ilişkin açıklama
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        Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Eskişehir Şube Başkanı Ali Semih Ünlü, kentte Eskişehir Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilmesi planlanan bisiklet yolu uygulamasına ilişkin açıklama yaptı.

        Ünlü, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu projenin "kent içi ulaşımı dönüştürme" iddiası taşıdığını savundu.

        Çevreci ulaşım biçimlerinin desteklenmesini önemsediklerini belirten Ünlü, şunları kaydetti:

        "Ancak bu destek, başka ulaşım türlerini cezalandırarak, esnafı mağdur ederek ve şehir içi lojistiği aksatarak verilmemelidir. Şehir yönetimi vizyon ister ama o vizyon, şehrin dinamikleriyle uyumlu, halkla birlikte yürütülen bir sürece dayanmalıdır. Yılın 8 ayı soğuk geçen bir şehirde bisikletli ulaşımı merkezi ulaşım politikası haline getirmek ancak alternatifler eş zamanlı geliştirilirse mümkündür. Isıtmasız yollar, yetersiz alt yapı ve kar, yağmur gibi doğrudan etkileyen koşullar dikkate alınmadan atılan adımlar uzun ömürlü olamaz."

        Ünlü, şehir merkezinde bisiklet yolu için ayrılacak her metrenin ciddi bir trafik baskısı oluşturacağını dile getirerek, "Toplu taşıma, ambulans ve ticari araçlar için de aksamalara zemin hazırlayabilecektir. Bir şehirde otomobili tamamen düşmanlaştırmak yerine ulaşım ekosisteminin dengeli yönetimi esastır çünkü Eskişehir’de esnaf, çocuklu aileler, yaşlılar, engelliler veya şehir dışı çalışanlar için otomobil hala bir zorunluluktur. Bu gruplar görmezden gelinerek yapılan her dönüşüm adil değil, tepeden inmeci bir uygulamaya dönüşür." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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