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        Eskişehir'de okul çevreleri ve servis araçları denetlendi

        Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 11:11 Güncelleme: 22.04.2025 - 11:11
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        Eskişehir'de okul çevreleri ve servis araçları denetlendi
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        Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde okul çevreleri ve servislerle ilgili uygulama gerçekleştirdi.

        Denetimlerde, 115 servis aracı ve şoförü kontrol edildi. Kusurlu görülen 6 servis aracının sürücüsüne ilgili maddelerden ceza yazıldı.

        Okul çevrelerindeki 53 kahvehane, 59 market ve tekel bayisi, 2 oyun salonu ile 109 park da ekiplerce denetlendi.

        Çalışmada, 348 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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