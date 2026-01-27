Eskişehir'de bebek arabası kullanılarak yapılan hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Eskişehir'de bir şüphelinin çeşitli hırsızlık olaylarını bebek arabası kullanarak gerçekleştirdiği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince il genelinde Ocak ayında meydana gelen işyerinden ve otodan hırsızlık ile bisiklet hırsızlığı olaylarına yönelik çalışma yürütüldü.



Ekiplerince yürütülen çalışmada, farklı tarih ve adreslerde iş yerleri, park halindeki araçlar ve evlerin bahçelerinden bakır malzeme, nakit para, araç parçaları ve bisiklet çalındığı, olaylarda ayrıca mala zarar verildiği tespit edildi.



Hırsızlık olaylarında yaklaşık 150 bin lira maddi zarar oluştuğu belirlendi.



Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan güvenlik kamerası incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda tüm olayların şüphelisinin H.A. olduğu anlaşıldı.



Şüphelinin hırsızlık olaylarını gerçekleştirirken çalıntı malzemeleri bebek arabasına yerleştirerek bölgeden uzaklaştığı anlar, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.



Ekiplerce yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.







