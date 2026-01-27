Habertürk
        Eskişehir'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        Eskişehir'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        Eskişehir'de devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 16:19 Güncelleme: 27.01.2026 - 16:19
        Eskişehir'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Eskişehir'de devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.


        Tepebaşı ilçesi Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda F.B.K. idaresindeki 26 ALU 245 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı.

        Refüje çarparak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.


        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

