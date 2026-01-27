Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Haberleri

        Memur-Sen İl Temsilcisi Akar'dan Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'ye eleştiri

        Memur-Sen Eskişehir İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Eskişehir 1 Nolu Şube Başkanı İbrahim Akar, kente kazandırılan 25 halk otobüsünün teslim törenine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye eleştiride bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 17:15 Güncelleme: 27.01.2026 - 17:15
        Memur-Sen İl Temsilcisi Akar'dan Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'ye eleştiri
        Memur-Sen Eskişehir İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Eskişehir 1 Nolu Şube Başkanı İbrahim Akar, kente kazandırılan 25 halk otobüsünün teslim törenine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye eleştiride bulundu.

        Akar, yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehir Büyükşehir Belediyesince 25 halk otobüsünün hizmete alınmasına dair teslim töreni yapıldığını belirtti.

        Törende konuşan Ünlüce'den iki şey beklediklerini kaydeden Akar, "Merkezde ikamet edip ilçelere gidiş geliş yapan memurlar için hafta içi sabahları ilçelere yeni toplu taşıma seferleri konulduğunun müjdesini beklerdik. Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin 15 tramvay ve 15 elektrikli otobüs alımı talebinin 2026 Yılı Kamu Yatırım Programına dahil edilmesinden dolayı Cumhurbaşkanımıza bir teşekkür etmesini beklerdik." ifadelerini kullandı.

        Eskişehir'de AK Parti'li siyasetçilerin şehre hizmet gelmesi ve bu projenin yatırım programına alınması için ciddi destekte bulunduğunu hatırlatan Akar, "Kamu yatırım programına alınması haberi AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak'tan geldi ama teşekkür Başkan Ünlüce'den gelmedi. Konuşmasında 'geçmişte yatırım programına alınmadı ama bu sefer alındı' diye açıklıyor. Şüphesiz bu konuda Eskişehir'deki AK Parti'li siyasetçilerinin katkısı yadsınamaz." değerlendirmesinde bulundu.

        Her gün ilçelere geliş gidiş yapan memurların ulaşımlarını kolaylaştırmak adına hafta içi sabahları ilçelere ilave sefer konulması konusunda Eskişehir Büyükşehir Belediyesine yazılı başvuruda bulunduklarını belirten Akar, "Maalesef olumlu bir cevap almamıştık. Başkan Ünlüce umarım bu açıklamamızı dikkate alır, bir müjdeyi ve bir teşekkürü kamuoyu ile paylaşır." ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

