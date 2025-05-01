Eskişehir'de asayiş
Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 3 şüphelinin kaçak kazı yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüpheliler, Kuzuören Mahallesi Karabağlar mevkiinde kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.
Kazı alanında 1 endoskop kamera (yılan kamera), 1 jeneratör, 2 karot makinesi ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında "kültür ve tabiat varlığı koruma kanununa muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.
- Uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
Eskişehir'in Alpu ve Beylikova ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda, 2 şüphelinin Eskişehir'den temin ettikleri uyuşturucuyu Alpu'ya, 1 şüphelinin ise Beylikova'ya getireceği bilgisine ulaştı.
Jandarma ekiplerince Alpu'da şüphelilere ait olduğu tespit edilen araçlarda yapılan aramada, 27 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Beylikova'daki çalışmada ise 1 şüphelinin evinde yapılan aramada, 19,7 gram sentetik uyuşturucu ile 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem başlatıldı.
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