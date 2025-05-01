Eskişehir'de asayiş

Beylikova'daki çalışmada ise 1 şüphelinin evinde yapılan aramada, 19,7 gram sentetik uyuşturucu ile 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince Alpu'da şüphelilere ait olduğu tespit edilen araçlarda yapılan aramada, 27 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda, 2 şüphelinin Eskişehir'den temin ettikleri uyuşturucuyu Alpu'ya, 1 şüphelinin ise Beylikova'ya getireceği bilgisine ulaştı.

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