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        Eskişehir'de asayiş

        Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 10:19 Güncelleme: 01.05.2025 - 10:19
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        Eskişehir'de asayiş
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        Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 3 şüphelinin kaçak kazı yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Şüpheliler, Kuzuören Mahallesi Karabağlar mevkiinde kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.

        Kazı alanında 1 endoskop kamera (yılan kamera), 1 jeneratör, 2 karot makinesi ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında "kültür ve tabiat varlığı koruma kanununa muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

        - Uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'in Alpu ve Beylikova ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda, 2 şüphelinin Eskişehir'den temin ettikleri uyuşturucuyu Alpu'ya, 1 şüphelinin ise Beylikova'ya getireceği bilgisine ulaştı.

        Jandarma ekiplerince Alpu'da şüphelilere ait olduğu tespit edilen araçlarda yapılan aramada, 27 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Beylikova'daki çalışmada ise 1 şüphelinin evinde yapılan aramada, 19,7 gram sentetik uyuşturucu ile 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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