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        Yeşilay Eskişehir Şubesi'nden Anneler Günü'ne özel stant çalışması

        Yeşilay Eskişehir Şubesi, Anneler Günü kapsamında Dede Korkut Parkı'nda stant çalışması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 10:41 Güncelleme: 12.05.2025 - 10:45
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        Yeşilay Eskişehir Şubesi'nden Anneler Günü'ne özel stant çalışması
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        Yeşilay Eskişehir Şubesi, Anneler Günü kapsamında Dede Korkut Parkı'nda stant çalışması gerçekleştirdi.

        Yeşilay Eskişehir Şubesinden yapılan açıklamada, etkinlikte stant alanını ziyaret eden annelere çeşitli hediyeler takdim edildiği ve parkta bulunan ailelerle birebir görüşmeler yapılarak Yeşilay'ın çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

        Çocuklara yönelik yüz boyama etkinliğinin de yer aldığı programda, Yeşilay Eskişehir Spor Kulübü sporcularının, tekvando gösterisi sunduğu bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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