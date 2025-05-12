Yeşilay Eskişehir Şubesi'nden Anneler Günü'ne özel stant çalışması

Çocuklara yönelik yüz boyama etkinliğinin de yer aldığı programda, Yeşilay Eskişehir Spor Kulübü sporcularının, tekvando gösterisi sunduğu bildirildi.

Yeşilay Eskişehir Şubesinden yapılan açıklamada, etkinlikte stant alanını ziyaret eden annelere çeşitli hediyeler takdim edildiği ve parkta bulunan ailelerle birebir görüşmeler yapılarak Yeşilay'ın çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

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