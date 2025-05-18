Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda fener alayı yapıldı

        Eskişehir'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 22:31 Güncelleme: 18.05.2025 - 22:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda fener alayı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı düzenlendi.

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Porsuk Konuk Evi'nin önünden başlayan organizasyonda, ellerinde maytaplar bulunan yetkililer ile vatandaşları taşıyan botlar, dev Atatürk fotoğrafları, Türk bayrakları ve aydınlatmalarla süslendi.

        Botlar, daha sonra Porsuk Çayı'nda kortej halinde Adalar mevkisine ilerledi.

        Adalar mevkisi ile Porsuk Çayı'ndaki köprülerde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle etkinliği izledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        Galatasaraylılar sokaklara akın etti!
        Galatasaraylılar sokaklara akın etti!
        Mimar Okan Buruk: İşte kırılan rekorlar!
        Mimar Okan Buruk: İşte kırılan rekorlar!
        5. yıldızın kod adı: İstikrar!
        5. yıldızın kod adı: İstikrar!
        Aslan payı Osimhen'in!
        Aslan payı Osimhen'in!
        Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladılar
        Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladılar
        Bahçeli: TBMM'de komisyon kurulmalı
        Bahçeli: TBMM'de komisyon kurulmalı
        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçime gidileceğini açıkladı!
        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçime gidileceğini açıkladı!
        Beklenen haber geldi! Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması!
        Beklenen haber geldi! Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması!
        Ünlü oyuncu çocukla çarpıştı, ameliyat edilecek
        Ünlü oyuncu çocukla çarpıştı, ameliyat edilecek
        Gilgameş dünya prömiyerini yaptı
        Gilgameş dünya prömiyerini yaptı
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        Putin'den "Ukrayna'da uzun vadeli barış" hedefi
        Putin'den "Ukrayna'da uzun vadeli barış" hedefi
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni
        5 saniye kuralı gerçek mi?
        5 saniye kuralı gerçek mi?
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de "Bot Kapışması" etkinliği yapıldı
        Eskişehir'de "Bot Kapışması" etkinliği yapıldı
        Eskişehir'de "Kızılinler Termal Turizm Merkezi" projesi hayata geçirilecek
        Eskişehir'de "Kızılinler Termal Turizm Merkezi" projesi hayata geçirilecek
        Eskişehir'de "Uçan Gençlik Etkinliği" ile öğrenciler helikopter deneyimi ya...
        Eskişehir'de "Uçan Gençlik Etkinliği" ile öğrenciler helikopter deneyimi ya...
        Eskişehir Valisi Aksoy'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı...
        Eskişehir Valisi Aksoy'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı...
        Yeşilay Eskişehir Şubesi'nden doğa yürüyüşü etkinliği
        Yeşilay Eskişehir Şubesi'nden doğa yürüyüşü etkinliği
        İnönü'de adliye binası hizmete açılacak
        İnönü'de adliye binası hizmete açılacak