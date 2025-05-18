Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda fener alayı yapıldı

Adalar mevkisi ile Porsuk Çayı'ndaki köprülerde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle etkinliği izledi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Porsuk Konuk Evi'nin önünden başlayan organizasyonda, ellerinde maytaplar bulunan yetkililer ile vatandaşları taşıyan botlar, dev Atatürk fotoğrafları, Türk bayrakları ve aydınlatmalarla süslendi.

Eskişehir'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı düzenlendi.

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