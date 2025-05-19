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        TÜKD Eskişehir Şubesinden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği

        Eskişehir'de, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneğince (TÜKD), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 18:26 Güncelleme: 19.05.2025 - 18:27
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        TÜKD Eskişehir Şubesinden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği
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        Eskişehir'de, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneğince (TÜKD), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Tepebaşı ilçesindeki Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'ndaki organizasyonda, dernek bağışçılarından oluşan 30'a yakın kadın girişimcinin stant açtığı belirtildi.

        Açıklamada, 19 Mayıs 1919'un, istiklali için ölümü göze alan bir milletin el ele, omuz omuza yarattığı bir mucizenin işaret fişeği olduğu dile getirildi.

        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Milli Mücadele'yle bağımsızlığına kavuşan ve küllerinden yeniden doğan Türk milletini gençlere emanet ettiğine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında, gençliğe ve kadınlara verdiği değerle bir ulusu ayağa kaldıran Atatürk’ün izinde umut dolu yarınlara birlikte yürüme kararlılığındayız. Yolunu bilimin çizdiği aydınlıkla oluşturan Cumhuriyet kadınları olarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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