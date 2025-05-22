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        Eskişehir'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 10:26 Güncelleme: 22.05.2025 - 10:43
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        Eskişehir'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Eskişehir Mobilyacılar Kooperatifi Sanayi Sitesi (EMKO) Gümüşhane Sokak'ta faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinin atıkların yer aldığı depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü.

        İş yerinde büyük çaplı hasara yol açan yangında tesisin bahçesindeki kamyon ve iş makinesi de kullanılamaz hale geldi.

        İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

        Aynı bölgede esnaf olan Sezgin Dalgıç, gazetecilere, yangını haber aldıktan sonra bölgeye geldiklerini belirterek, söndürme çalışmalarına destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

        Yangın sırasında tesisin yanında yer alan bir prefabrik üretim işletmesine ait malzemeleri kurtarmak için taşıdıklarını anlatan Dalgıç, "İçeride bir kamyon yandı. Yan taraftaki prefabrik konteyner üretiminde kullanılan paneller yandı. Alevler tesisin camlarını patlattı. Yangın, içeride bulunan boya, tiner ve mutfak dolabı gibi malzemelere ulaşsaydı, Allah korusun daha kötü olabilirdi." diye konuştu.

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