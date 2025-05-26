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        Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 10:36 Güncelleme: 26.05.2025 - 10:38
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        Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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        Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince fuhşa teşvik, aracılık, zorlama veya yer temini suçlarını engellemeye yönelik çalışma başlatıldı.

        Eskişehir, Antalya ve Malatya'da belirlenen 10 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 7 zanlı yakalandı.

        Ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 500 liranın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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