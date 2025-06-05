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        Eskişehir'de il protokolü bayramlaştı

        Eskişehir'de, Kurban Bayramı dolayısıyla il protokolü için bayramlaşma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 15:34 Güncelleme: 05.06.2025 - 15:52
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        Eskişehir'de il protokolü bayramlaştı
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        Eskişehir'de, Kurban Bayramı dolayısıyla il protokolü için bayramlaşma programı düzenlendi.

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğünün bahçesindeki organizasyonda yaptığı konuşmada, bayramların kardeşliğin, dostluğun ve birlikteliğin pekiştiği özel günler olduğunu söyledi.

        Bu özel günlerde insanların birbirlerine karşı olan sevgi ve saygısını üst noktalara taşıması gerektiğini vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

        "Ayrıca ihtiyacı olan insanlara yardım elimizi uzatmak ve onların sorunlarına çözüm bulmak adına bayramlarımız, özel günlerimizdir. Hem dinimizin gereği hem de geleneksel anlamda bayramlarımız, toplumumuz için oldukça önemli ve anlamlı günler. Bu anlamlı günleri en iyi şekilde değerlendirmek ve ihtiyacı olan insanlara ulaşabilmek oldukça kıymetli."

        Vali Aksoy, konuşmasının ardından Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Muharip Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Hava Korgeneral İsmail Üner ile katılımcıların Kurban Bayramı'nı kutladı.

        Programda, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ile diğer ilgililer yer aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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