Eskişehir'de il protokolü bayramlaştı

Eskişehir'de, Kurban Bayramı dolayısıyla il protokolü için bayramlaşma programı düzenlendi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğünün bahçesindeki organizasyonda yaptığı konuşmada, bayramların kardeşliğin, dostluğun ve birlikteliğin pekiştiği özel günler olduğunu söyledi.

Bu özel günlerde insanların birbirlerine karşı olan sevgi ve saygısını üst noktalara taşıması gerektiğini vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Ayrıca ihtiyacı olan insanlara yardım elimizi uzatmak ve onların sorunlarına çözüm bulmak adına bayramlarımız, özel günlerimizdir. Hem dinimizin gereği hem de geleneksel anlamda bayramlarımız, toplumumuz için oldukça önemli ve anlamlı günler. Bu anlamlı günleri en iyi şekilde değerlendirmek ve ihtiyacı olan insanlara ulaşabilmek oldukça kıymetli."

Vali Aksoy, konuşmasının ardından Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Muharip Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Hava Korgeneral İsmail Üner ile katılımcıların Kurban Bayramı'nı kutladı.